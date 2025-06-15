Suspeito de furtar viatura da PCPR morre em confronto com veículo furtado da SMS de Londrina

Um homem suspeito de ter fugido da cadeia pública de Engenheiro Beltrão morreu em confronto com a PM (Polícia Militar) na noite deste sábado (14), em Sarandi (Noroeste), após ter furtado um veículo da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Londrina.





Ele já era procurado por ter furtado uma viatura e uma submetralhadora da Polícia Civil durante a fuga da unidade prisional e o carro foi abandonado no distrito rural da Warta (zona norte) na segunda-feira (9).

O veículo pertencente à UBS (Unidade Básica de Saúde) João Paz (zona norte), um Renault Kwid, havia sido furtado durante a madrugada, após o portão do pátio da unidade ser arrombado, segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura de Londrina.





O Kwid é utilizado pela equipe do Programa Saúde da Família para fazer visitas domiciliares a pacientes. Embora conte com sistema de rastreamento, o modelo não possui sistema de bloqueio remoto, o que dificultou a interrupção do trajeto após o furto. A Secretaria Municipal de Saúde registrou boletim de ocorrência sobre o caso.





A recuperação do veículo aconteceu após a equipe de Choque receber informações da unidade de inteligência (P2) do 4º Batalhão da PM sobre a localização do suspeito. Ao tentar fazer a abordagem, o homem teria reagido, dando início a um confronto armado. Ele foi baleado e morreu no local.





Durante a ação, os policiais apreenderam um revólver calibre .38 com cinco munições, R$ 397 em dinheiro, um notebook Samsung e uma caixa de som — itens que estavam em posse do suspeito. Todos os objetos e o carro foram recuperados.