Suspeito de homicídio morre em confronto com a PM horas após o crime no PR

Um homem suspeito de cometer um homicídio na noite deste sábado (25), em Califórnia (Centro-Norte), morreu em confronto armado com a Polícia Militar poucas horas depois do crime. A troca de tiros ocorreu por volta da 1h50 deste domingo (26), na Rua Ipanema, no centro do município.





Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito foi identificado como o possível autor dos disparos que vitimaram um jovem de 20 anos, encontrado morto na Rua Antônio F. da Silva, no Núcleo Habitacional Guiomar Rosa de Mattos, próximo das 23h do sábado. Testemunhas disseram à polícia terem ouvido tiros e visto uma motocicleta deixando o local em direção a uma estrada rural.

Policiais militares iniciaram buscas em endereços onde o suspeito poderia estar escondido. Durante a abordagem, o homem teria tentado fugir e portava um revólver calibre .32. Segundo a PM, ele resistiu à abordagem, o que resultou no confronto. Ele foi baleado e não resistiu aos ferimentos.





Na ação, os policiais apreenderam um revólver calibre 32, cinco munições intactas e uma munição disparada. O corpo do homem foi recolhido pela polícia científica, e a arma será encaminhada para perícia.





O homicídio inicial, que deu início às diligências, está sendo investigado pela Polícia Civil de Marilândia do Sul. O jovem de 20 anos foi encontrado já sem vida no local e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou o óbito antes da chegada da Polícia Científica.