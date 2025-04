Suspeito de importunar ex-companheira é baleado na perna pela PM em Londrina

Um homem de 28 anos foi baleado na perna por policiais militares na manhã desta terça-feira (18) após importunar a ex-companheira e ameaçá-la com um pedaço de pau em frente à residência dela, na Rua São Salvador, em Londrina.





A vítima acionou a PM (Polícia Militar) após o suspeito se aproximar da casa dela de forma agressiva, em aparente surto. Quando a equipe de Rádio Patrulha chegou ao local e tentou abordá-lo, ele teria resistido e avançado contra os policiais com o pedaço de pau, forçando a reação da equipe.

Os agentes efetuaram um disparo para conter o homem, atingindo sua perna. Ele foi imobilizado até a chegada do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), que o levou para o Hospital Zona Sul para cuidados médicos.





A vítima foi levada ao Ciac (Centro Integrado de Atendimento ao Cidadão), onde aguardava a chegada dos policiais para registrar um boletim de ocorrência. Segundo ela, o suspeito tem um histórico de violência e já acumula, ao menos, sete registros policiais.

Ela teria informado à PM que o homem é usuário de crack, vive em situação de rua e frequentemente retorna ao local para importuná-la, além de perturbar a vizinhança. Na noite anterior, já havia ocorrido acionamento da PM devido à presença do homem que promovia as ameaças. Entretanto, ele fugia antes da chegada dos policiais.



Após receber alta, ele será encaminhado para a Polícia Civil sob as acusações desobediência, ameaça e violência doméstica





(Atualizado às 10h50)