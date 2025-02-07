Pesquisar

Vítima menor de idade

Suspeito de importunar sexualmente a neta da atual esposa é detido no Norte do PR

Redação Bonde
07 fev 2025 às 11:51

Fabio Dias/EPR
A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente um homem, de 59 anos, investigado pelo crime de importunação sexual praticado contra uma vítima menor de idade. A captura aconteceu nesta quinta-feira (6), em Congonhinhas (Norte).


Conforme o delegado Adriano Diogo, o crime foi praticado em janeiro contra a neta da atual mulher do suspeito. “Eles moram no mesmo quintal e o homem ficava olhando a vítima pela janela do quarto, quando então começava a fazer os gestos obscenos para ela”, explica. 

O homem foi localizado em sua residência, onde recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao sistema penitenciário.


importunação sexual adolescente netas Congonhinhas Norte do Paraná
