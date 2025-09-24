Suspeito de roubar farmácia e pizzaria sobe em telhado e morre em confronto com a PM em Londrina

Um homem que teria praticado roubos na Zona Norte de Londrina morreu em confronto com a Polícia Militar, na madrugada desta quarta-feira (24), por volta das 3h, na Rua Arara Azul, na Zona Norte da cidade.





Segundo a o boletim registrado pela PM (Polícia Militar), o suspeito havia cometido dois assaltos armados pouco antes, um em uma farmácia e outro em uma pizzaria. Após o segundo crime, o patrulhamento foi intensificado na região e os policiais receberam informações de moradores sobre a presença de um homem no telhado de um imóvel.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram um homem com as mesmas características do autor dos roubos. Conforme o boletim, ele estava armado e apontou a arma contra a equipe, que reagiu. Houve disparos e o suspeito foi atingido. O socorro médico foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





Com o homem, a PM apreendeu um revólver Taurus calibre .38, com seis munições – cinco intactas e uma deflagrada –, além de cédulas de dinheiro e documentos fiscais amassados, identificados como objetos levados nos roubos.