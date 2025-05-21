Suspeito de tentativa de feminicídio em Cambé é baleado em confronto com a PM em Londrina

Um homem suspeito de tentativa de feminicídio em Cambé (Região Metropolitana de Londrina) foi baleado após apontar uma arma para policiais militares durante uma abordagem na tarde desta terça-feira (20), na Zona Norte de Londrina. O caso aconteceu por volta das 17h25 na rua João Ruiz Filho, no Jardim Maracanã.





Segundo a Polícia Militar, as equipes receberam informações da ALI (Agência Local de Inteligência) de que o foragido poderia estar escondido na região. Ao chegarem ao local, visualizaram dois homens no quintal do imóvel. Eles correram em direção a uma área de mata ao perceberem a presença dos agentes.

De acordo com o registro, um dos suspeitos estava armado e, mesmo após ordem de parada, apontou a arma em direção aos agentes, que reagiram e efetuaram disparos. O homem foi atingido e caiu próximo ao matagal. O segundo conseguiu fugir e não foi localizado até o momento.





O suspeito ferido foi socorrido por uma equipe médica e encaminhado ao Hospital Universitário de Londrina. Um revólver calibre .38 foi apreendido com ele.