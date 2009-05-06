Suspeito de tráfico é executado em Jataizinho

Mauro Anacleto, de 42 anos, investigado por envolvimento com o tráfico de drogas, foi executado na noite desta terça-feira (5) com quatro disparos de arma de fogo, na Rua Orlando Salles Striquer, Conjunto José Vieira, em Jataizinho.

A polícia está investigando duas hipóteses sobre a motivação do crime. A primeira é de que a Mauro teria sido morto por engano e que o alvo seria um amigo dele que teria dívidas de drogas. A outra suspeita é de que o homicídio teria sido motivado por um acerto de ponto de drogas na cidade.

As investigações levam a supor que o autor dos disparos seria um traficante de Ibiporã. A polícia busca provas para concluir o inquérito e pedir a prisão preventiva do suspeito.

Segundo a polícia, Mauro já havia sido detido em situações anteriores. No ano passado, ele foi preso por tentar subornar um policial no momento em que estava sendo conduzido para a delegacia após ser detido em flagrante por estar com um veículo com chassi adulterado.



