Suspeito ligado a facção criminosa morre em confronto com a PM em rodovia da RML





Um homem suspeito de integrar uma facção criminosa de atuação nacional morreu em confronto com a Polícia Militar na madrugada deste domingo (14), na PR-445, próximo à entrada de Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina). A ocorrência foi registrada por volta de 0h05, durante abordagem feita pela equipe da R]otam (Rondas Ostensivas Tático Móvel).





De acordo com a PM, uma denúncia anônima informou que o suspeito estaria em um Chevrolet Onix preto, vindo de Londrina após negociar drogas, e que estaria armado. O homem também era conhecido por envolvimento em diversos crimes na região.

Durante patrulhamento, os policiais avistaram o veículo com as características repassadas e iniciaram o acompanhamento. Mesmo após sinais luminosos e sonoros, o condutor não acatou a ordem de parada imediatamente. Ao encostar no acostamento, ele desembarcou rapidamente e, segundo a polícia, disparou contra a equipe.





Os militares reagiram e atingiram o suspeito, que caiu ao solo ainda com sinais vitais. O socorro médico foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





Na ocorrência foram apreendidos uma pistola, um carregador sobressalente, 16 munições intactas, duas deflagradas, além de R$ 45 em dinheiro e o veículo usado pelo suspeito, que foi encaminhado à delegacia.