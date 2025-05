Suspeito morre em confronto com policiais durante operação em Peabiru

Um homem morreu em uma ação da Polícia Militar e Ministério Público d cumprimento de mandados de busca e apreensão em Peabiru (Centro-Oeste), na manhã desta sexta-feira (31).





Durante a ação, a Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) se reparou com um homem de 28 anos que estaria portando uma pistola calibre 9 mm. Ele teria apontado a arma em direção aos policiais, que reagiram com disparos de arma de fogo.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada para prestar socorro ao ferido, mas ele morreu no local. Ainda de acordo com a PM, o rapaz teria antecedentes criminais por disparo de arma de fogo e desobediência, além de ser investigado por possível envolvimento em organização criminosa.





A operação entre PM e MP terminou com a apreensão da pistola; dois carregadores e 48 munições; quatro aparelhos telefônicos; e uma caderneta contendo anotações.