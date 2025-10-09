Suspeito procurado por roubo e tráfico morre em confronto com a PM em Londrina

Um homem de 31 anos, que tinha dois mandados de prisão em aberto pelos crimes de roubo e tráfico de drogas, morreu na tarde desta quarta-feira (8) após confronto com a Polícia Militar na avenida Saul Elkind, Zona Norte de Londrina.





De acordo com o boletim de ocorrência, equipes policiais receberam informações de que o suspeito estaria circulando pela região em um veículo GM Corsa, o que os levou a intensificaram o patrulhamento na região. O automóvel foi localizado por volta das 16h40.

Publicidade





Durante a tentativa de abordagem, o homem teria reagido, apontando uma arma de fogo na direção dos policiais. A equipe reagiu à ameaça e o suspeito foi atingido. Ainda segundo o BO, o socorro foi acionado, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Com o suspeito, os policiais encontraram e apreenderam uma pistola, além de 52 gramas de maconha e 46 gramas de crack. O veículo também foi recolhido.