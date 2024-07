Suspeito tenta fugir da Polícia Militar e morre em confronto na Zona Norte de Londrina

Um homem de 39 anos morreu em um acidente de trânsito após fugir da Polícia Militar na Estrada da Perobinha, na Zona Norte de Londrina, na tarde desta terça-feira (2).





Segundo a Polícia Militar, os agentes avistaram, durante um deslocamento de rotina, o homem, que é conhecido pela prática de crimes. O suspeito dirigia um carro preto e, após receber ordem de parada dos policiais, ignorou e acelerou o veículo.

Os agentes seguiram o indivíduo pela estrada e, após alguns minutos, o homem apontou uma arma para os policiais, que estavam com a viatura ao lado do carro conduzido pelo suspeito. Com isso, os agentes dispararam contra o homem, que invadiu a pista contrária.





Uma equipe médica foi acionada e constatou a morte do suspeito.

Após uma inspeção no veículo, os policiais encontraram, no banco de trás, duas bolsas com drogas. O perito criminal foi até o local para fazer a perícia e constatou que as mochilas carregavam tabletes de maconha, que somavam 23 quilos.





A arma, o veículo e o entorpecente foram apreendidos e encaminhados à Central de Flagrantes de Londrina.