Testemunha diz que motorista estava em alta velocidade ao atropelar crianças em São Luiz

A Polícia Civil ouviu nesta semana o passageiro da Kombi, em que o motorista atropelou e matou quatro crianças em setembro, no distrito de São Luiz, na zona rural de Londrina. O homem, que tem 65 anos, é um novo personagem no inquérito, já que a informação chegou aos investigadores por meio de testemunhas. Em oitivas, o condutor do veículo ficou em silêncio quando foi questionado se havia mais alguém com ele no dia do acidente.





Já o ajudante do motorista, que vendia produtos de limpeza na região, relatou no interrogatório – sob condição de testemunha e não investigado – que o idoso de 73 anos estaria em alta velocidade. “Disse que teria ficado com medo e pedido para o condutor reduzir a velocidade, o que não foi feito. Disse que realmente o sol atrapalhou a visão do motorista e que ele teria avistado as crianças na pista e o informado, logo em seguida aconteceu o atropelamento”, detalhou o delegado Silvio Cardoso.

