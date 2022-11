Traficantes que adicionavam fermento em pó na cocaína são alvos de operação da PC

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) está, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (23), nas ruas de Astorga, cidade da região Norte do Estado, para cumprir 11 ordens judiciais contra uma associação criminosa ligada ao tráfico de drogas.





Dentre os mandados estão seis de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão.

Cerca de 40 policiais civis participaram da ação, que contou com o apoio dos cães policiais da PCPR.





As investigações de alta complexidade começaram após homicídios acontecerem na cidade. A PCPR apurou que alguns dos suspeitos adicionavam fermento em pó à cocaína para aumentar o volume da droga.





A PCPR, em conjunto com o (MPPRMinistério Público do Paraná), iniciou uma força-tarefa para combater o tráfico e, também, conflitos entre associações criminosas locais.