Três foragidos são presos em Foz do Iguaçu

Três foragidos foram presos na manhã desta quarta-feira (25) em Foz do Iguaçu, no oeste do estado. O Grupo de Diligências Especial da Polícia Civil cumpriu os três mandados de prisão, após um trabalho de investigação que identificou o local onde eles estavam escondidos.

Foram presos Geraldo Roberto Batista de Farias, 20 anos, Cleverson da Silva Pelissari, 21, e André Luiz Levino Santos, 18.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O primeiro é acusado de roubo a turistas em Santa Terezinha do Itaipu há 20 dias. Segundo o delegado-chefe da 6ª Subdivisão Policial de Foz do Iguaçu, Alexandre Macorin, disse que Farias tentou fugir dos policiais. "Ele disparou dois tiros que não atingiram ninguém e em seguida foi capturado", afirmou em entrevista à Agência Estadual de Notícias (AEN).





Pelissari estava foragido da Colônia Penal de Curitiba e responde por um homicídio praticado em Foz do Iguaçu. Ele estava escondido na Favela da Guarda Mirim, quando foi encontrado pela polícia.





E André Santos tinha um mandado de prisão expedido pela Comarca de São Miguel pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte), ocorrido cerca de um mês atrpas.

Segundo o delegado, as vítimas do latrocínio foram um homem e uma mulher que estavam comemorando 50 anos de casamento; o casal foi amarrado em um matagal. Mais tarde, André voltou ao local do roubo e deu um tiro na cabeça de Dari Meller. "O crime cometido por ele foi de uma crueldade inacreditável. Não havia motivos para ele voltar e dar um tiro no idoso. Foi por pura maldade", comenta o delegado. André Luiz foi encontrado na Estrada Velha de Guarapuava.



