PIX falso

Três homens são presos por aplicar golpes em lojas de Rolândia

Redação Bonde com Polícia Civil
24 out 2025 às 16:22

Divulgação/PCPR
A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu, nesta quinta-feira (23) em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), três homens em flagrante suspeitos de integrar um grupo responsável por aplicar golpes mediante uso de comprovantes falsos de PIX em estabelecimentos comerciais. 


Conforme o delegado da PCPR Mateus Macedo de Santana, a ação ocorreu após o proprietário de uma distribuidora de bebidas acionar a Delegacia.

Ele relatou ter sido vítima de fraude no dia anterior e que o mesmo grupo havia feito novo pedido, enviando novamente um comprovante falso.


Diante dos fatos, duas equipes da PCPR deslocaram-se até o endereço indicado para entrega e flagraram os suspeitos em um veículo de cor preta, momento em que um deles recebia as bebidas. 


“Durante a abordagem, o material foi recuperado e os três homens foram detidos. As investigações apontam que os envolvidos agiam de forma associada, utilizando comprovantes bancários falsos para enganar comerciantes locais”, explica. 

Os indivíduos foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde permanecem à disposição da Justiça. As diligências continuam para identificar outras possíveis vítimas e integrantes do grupo.

