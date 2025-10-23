Pesquisar

Primeiro de Maio e Alvorada

Três são presos durante operação contra o tráfico e lavagem de dinheiro na região de Londrina

Redação Bonde com Polícia Civil
23 out 2025 às 16:21

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu três homens, de 21, 26 e 30 anos, durante uma operação em combate ao tráfico de drogas, associação ao tráfico e lavagem de dinheiro. A ação aconteceu nesta quinta-feira (23), em Primeiro de Maio e Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina).


Segundo o delegado da PCPR Ivan Figueiredo, durante a ação dois dos indivíduos foram presos em flagrante por tráfico e um por adulteração de sinal identificador de veículo automotor. 

"Nosso objetivo é promover maior segurança por meio de ações preventivas e repressivas, atuando de forma estratégica para coibir práticas criminosas, garantir a ordem pública e oferecer uma resposta rápida e eficaz à sociedade. Estamos empenhados em proteger a população e assegurar que todos possam viver em um ambiente mais seguro", explica.

Todos os capturados foram encaminhados ao sistema penitenciário, onde estão à disposição da Justiça. 

