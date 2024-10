Tribunal do Júri absolve homem acusado por morte de mulher em Londrina há 21 anos

O acusado da morte de Maria Flávia de Castro, em 2003, em Londrina, quando a vítima tinha 25 anos, foi julgado inocente na tarde desta quinta-feira (3). Ele foi o único suspeito apontado e conviveu com a acusação por 21 anos. Para Néias – Observatório de Feminicídios de Londrina, os autos trazem indícios de falhas durante as investigações iniciais, descartando a participação de outra pessoa, ou mais de uma, no crime.





O assassinato de Maria Flávia foi tipificado como homicídio por ter ocorrido antes da promulgação da Lei do Feminicídio (Lei 13.104/2015), mas possui todas as características da qualificadora, explica o Observatório. Seu corpo foi encontrado sem roupas no Jardim Versailhes 1, zona oeste de Londrina, no dia 1º de maio de 2003. Laudo pericial indicou estrangulamento como causa da morte.

As mesmas características, incluindo o local de desova do corpo e a situação de prostituição, marcaram a morte de Elaine Cristina Ferreira, de 27 anos, segundo publicou a Folha de Londrina à época. O crime ocorreu em fevereiro daquele ano.