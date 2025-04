Trio de Londrina é preso por furto de repelentes e lâminas de barbear em Arapongas

A PM (Policia Militar) prendeu, nesta quinta-feira (10), três pessoas - um homem e duas mulheres - suspeitas de cometerem furtos de roupas, repelentes e lâminas de barbear de comércios em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).





Segundo o boletim de ocorrência, as mercadorias furtadas foram localizados no interior do veículo em que estava o trio, um Hyundai HB20 de cor preta, que também foi apreendido.





De acordo com a PM, os suspeitos foram identificados na rua Uirapuru e abordados na rua Araras. Durante a ação, os agentes solicitaram que o trio saísse do automóvel para revista, mas nenhum objeto irregular foi encontrado sob posse pessoal dos três. Porém, ao analisarem o interior do carro, identificaram peças de roupas e, dentro do porta-malas, repelentes e refis de barbeadores (lâminas).

Eram de Londrina





Após o caso, os abordados confessaram ter cometido os crimes, sendo encaminhados para detenção na delegacia local. Posteriormente, constatou-se que as duas mulheres já haviam praticado furtos em outros estabelecimentos e que, ainda, todos os envolvidos eram moradores de Londrina.





A vítima dona das peças de roupa compareceu até a delegacia e comprovou a posse dos produtos. A PM informou que conseguiu contato com a segunda vítima, que relatou a falta das mercadorias - os repelentes e as lâminas de barbear.