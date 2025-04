Trio é suspeito de matar e arrancar dedo da vítima

Um homem e dois adolescentes foram presos, carregando o dedo de um cadáver em uma sacola, no Jardim Petrópolis, em Foz do Iguaçu. O trio foi parado por policiais militares, na manhã desta terça-feira (28), na Rua Renascença. Em seguida, investigadores do Grupo de Diligencias Especiais da 6ª Subdivisão Policial localizaram, em uma cova rasa, o corpo de um homem assassinado no dia anterior.

O dedo da vítima estava em uma sacola, carregada por Edmar Lourenço da Silva, 20 anos, segundo a polícia. Ele tentou se livrar da embalagem, quando percebeu a aproximação dos policiais militares, mas a ação foi percebida e o rapaz e os dois garotos que o acompanhavam foram levados à 6.ª SDP. O delegado Alexandre Macorin informou que nenhum dos detidos disse de quem era o dedo ou por que o levavam com eles.

O delegado determinou que uma equipe do GDE investigasse os últimos passos do trio. De acordo com o que foi apurado pelos investigadores, os três foram vistos, no dia anterior, saindo de um terreno baldio do bairro Belvedere, periferia de Foz do Iguaçu. Um dos adolescentes apreendidos mostrou o caminho que o trio tinha percorrido. Em uma trilha, os policiais encontraram cabelos e removeram a terra até achar o corpo de um homem. A vítima estava com o crânio esfacelado e sem os dedos indicador e médio da mão direita.





A polícia identificou o corpo como sendo de Robson Luca da Silva, 34 anos, que já contava com passagens pela polícia por furto. "Temos informações que o morto mexia com as meninas do bairro. Suspeitamos que Edmar praticou o crime por encomenda e, como demonstração de poder, lhe arrancou os dedos."

Os três foram indiciados por ocultação de cadáver e homicídio. Os dois garotos foram levados para a delegacia do Adolescente e Edmar, para a cadeia pública Laudemir Neves. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios. "Serão investigados os verdadeiros motivos", disse o delegado Macorim.