Trio invade loja em Cambé e faz funcionários reféns com metralhadora

Três homens foram presos pela Polícia Militar após manterem cinco funcionários de uma filial de loja de departamentos reféns na manhã desta sexta-feira, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).

Segundo informaões da Polícia Militar, o trio invadiu a loja localizada na Rua França no início da manhã com o intuito de levar aparelhos eletrônicos, principalmente celulares. A PM foi acionada e isolou o local do ocorrido, uma vez que os suspeitos estavam bastante alterados.



O comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar, coronel Nelson Villa, iniciou as negociações, que perduraram por um bom tempo, até que os assaltantes aceitaram liberar todos os reféns e se render.

Na loja, foram recuperados 53 aparelhos celulares já separados para serem levados, além de apreendidos dois revólveres e uma metralhadora calibre 380, um colete a prova de balas e um veículo Peugeot, utilizado pelos suspeitos.





Ainda segundo a PM, os mesmos detidos são suspeitos de executarem dois roubos em Londrina, um em uma residência na zona norte e outro em uma loja da Avenida Jamil Scaff, na zona leste.