Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Cadela e 9 filhotes

Tutor é multado em R$ 3,4 mil por maus tratos a cinco cães em Arapongas

Redação Bonde
22 out 2025 às 12:43

Compartilhar notícia

Divulgação/Prefeitura de Arapongas
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade


O tutor de uma cadela com nove filhotes foi multado em R$ 3.422,80 por manter os animais em condições inadequadas de bem-estar em uma residência próxima ao Parque dos Pássaros, em Arapongas. A autuação foi feita na segunda-feira (20) pelo GDA (Grupamento de Defesa Ambiental) da Guarda Municipal, em conjunto com a Seaspma (Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente ).


De acordo com o GDA, a equipe foi acionada após denúncias e constatou que os cães estavam em ambiente insalubre, com vasilhas de água suja e filhotes infestados por carrapatos. Diante da situação, o tutor foi notificado e multado pelo descumprimento das normas de bem-estar animal.

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade


Divulgação/Prefeitura de Arapongas


As equipes do GDA e da Seaspma seguem acompanhando o caso e monitorando o local para garantir as condições adequadas aos animais.

Cadastre-se em nossa newsletter


A população pode denunciar casos de maus-tratos pelos telefones 153 (Guarda Municipal), (43) 3902-1194, 3902-1196 ou pelo WhatsApp (43) 3902-1089. As denúncias também podem ser feitas pelo site da prefeitura, no link https://arapongas.atende.net/autoatendimento/servicos/e-denuncias-meio-ambiente-maus-tratos-animais-lixo-irregular/.

pets Maus tratos maus-tratos maus-tratos a animais Maus-tratos aos animais maus-tratos cachorro gato Maus-tratos pets Arapongas
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas