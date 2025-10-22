Tutor é multado em R$ 3,4 mil por maus tratos a cinco cães em Arapongas





O tutor de uma cadela com nove filhotes foi multado em R$ 3.422,80 por manter os animais em condições inadequadas de bem-estar em uma residência próxima ao Parque dos Pássaros, em Arapongas. A autuação foi feita na segunda-feira (20) pelo GDA (Grupamento de Defesa Ambiental) da Guarda Municipal, em conjunto com a Seaspma (Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente ).





De acordo com o GDA, a equipe foi acionada após denúncias e constatou que os cães estavam em ambiente insalubre, com vasilhas de água suja e filhotes infestados por carrapatos. Diante da situação, o tutor foi notificado e multado pelo descumprimento das normas de bem-estar animal.

