Tutor é multado em R$ 3,4 mil por maus tratos a cinco cães em Arapongas

O tutor de uma cadela com nove filhotes foi multado em R$ 3.422,80 por manter os animais em condições inadequadas de bem-estar em uma residência próxima ao Parque dos Pássaros, em Arapongas. A autuação foi feita na segunda-feira (20) pelo GDA (Grupamento de Defesa Ambiental) da Guarda Municipal, em conjunto com a Seaspma (Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente ).
De acordo com o GDA, a equipe foi acionada após denúncias e constatou que os cães estavam em ambiente insalubre, com vasilhas de água suja e filhotes infestados por carrapatos. Diante da situação, o tutor foi notificado e multado pelo descumprimento das normas de bem-estar animal.
As equipes do GDA e da Seaspma seguem acompanhando o caso e monitorando o local para garantir as condições adequadas aos animais.
A população pode denunciar casos de maus-tratos pelos telefones 153 (Guarda Municipal), (43) 3902-1194, 3902-1196 ou pelo WhatsApp (43) 3902-1089. As denúncias também podem ser feitas pelo site da prefeitura, no link https://arapongas.atende.net/autoatendimento/servicos/e-denuncias-meio-ambiente-maus-tratos-animais-lixo-irregular/.