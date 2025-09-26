UBS do Jardim Ideal suspende atendimentos nesta sexta após furto da fiação elétrica

Os atendimentos da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Ideal foram suspensos nesta sexta-feira (26), após a Guarda Municipal (GM) de Londrina prender em flagrante duas pessoas que haviam furtado fios de cobre da unidade. Segundo o Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina, a central da GM recebeu uma denúncia de que as luzes da UBS estavam acesas e logo depois foram apagadas.

Uma unidade da GM que estava em patrulhamento preventivo no Jardim Ideal foi acionada pela central. Segundo o Núcleo de Comunicação, os guardas municipais vistoriaram a unidade e constataram que o toldo dos fundos havia sido arrancado e várias telhas, quebradas.

Foi quando então que a equipe da GM viu dois homens, com mochilas, saindo pelos fundos da UBS. Os dois foram pegos em flagrante. Em uma das mochilas havia uma grande quantidade de fios de cobre e na outra, chave de fenda e alicate. Os homens foram encaminhados à 6ª Central de Flagrantes.





Segundo o Núcleo de Comunicação da Prefeitura, a UBS está sem energia e o conserto será realizado nesta sexta (26). Por causa disso, o atendimento será suspenso e deverá ser retomado normalmente na segunda. Os pacientes agendados serão orientados pela equipe.

