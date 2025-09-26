Pesquisar

RETOMA NA SEGUNDA-FEIRA

UBS do Jardim Ideal suspende atendimentos nesta sexta após furto da fiação elétrica

Redação Bonde com N.Com
26 set 2025 às 12:22

Vivian Honorato/N.Com
Os atendimentos  da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Ideal  foram suspensos nesta sexta-feira (26), após a Guarda Municipal  (GM) de Londrina prender em flagrante duas pessoas que haviam furtado fios de cobre da unidade.    Segundo o Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina,  a central  da GM recebeu uma denúncia de que as luzes da UBS estavam acesas e logo depois foram apagadas.

Uma unidade da GM que estava em patrulhamento preventivo no Jardim Ideal foi acionada pela central. Segundo o Núcleo de Comunicação,  os guardas municipais vistoriaram a unidade e constataram que o toldo dos fundos havia sido arrancado e várias telhas, quebradas.

Foi quando então que a  equipe da GM viu dois homens,  com mochilas,  saindo pelos fundos da UBS.  Os dois foram pegos  em flagrante. Em uma  das mochilas  havia uma grande quantidade de fios de cobre e na outra, chave de fenda e alicate.  Os homens foram encaminhados à 6ª Central de Flagrantes. 


Segundo o Núcleo de Comunicação da Prefeitura, a UBS está sem energia e o conserto será realizado nesta sexta (26). Por causa disso, o atendimento será suspenso e deverá  ser retomado normalmente na segunda. Os pacientes agendados serão orientados pela equipe.

policia Guarda Municipal Guarda Municipal de Londrina Unidade Básica de Saúde ubs jardim ideal
