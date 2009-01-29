Um morre e três ficam feridos em atos criminosos

Edson Gomes de Lima (22) morreu na noite desta quarta-feira (28), em Curitiba. Ele foi morto no cruzamento da rua Desembargado Ernani Guarita com José Alcdes de Lima, no Capão Raso.

O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Também em Curitiba, houve tentativa de homicídio. O crime teria ocorrido no Alto Boqueirão e a Polícia não tinha outras informações e gravidade dos ferimentos no cidadão.





Duas cidades do interior também registraram tentativas de assassinatos na noite desta quarta.





Em Cascavel, por exemplo, Edenar Cieslak (21) foi surpreendido por dois adolescentes quando estava dentro de pizzaria no Bairro Consolta. Os tiros atingiram a mão do rapaz, que conseguiu se esconder em um cômodo. A Polícia apreendeu os bandidos.

Já em Guarapuava, centro-sul, Leandro Cabral (21) ficou gravemente ferido por arma de fogo em tentativa de homicídio. O crime ocorreu no Bairro Santana e o jovem foi encaminhado ao hospital de plantão.



