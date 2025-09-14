Pesquisar

Noroeste do PR

Uma criança e três adultos morrem em colisão frontal entre carros na PRC-369

Redação Bonde
14 set 2025 às 13:06

Divulgação/PRE 4ª CIA
Quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em uma colisão frontal registrada na madrugada de domingo (14), na PRC-369, em São Pedro do Ivaí. Entre as vítimas fatais, uma era criança,  O acidente ocorreu por volta das 0h50 e envolveu um Ford Fusion e um VW Gol.


No Fusion, havia quatro ocupantes: três ficaram feridos e uma mulher morreu no local. No Gol, viajavam quatro pessoas: três morreram na hora – um homem de 38 anos, uma mulher de 35 e uma menina de 12 anos. Uma criança de seis anos sobreviveu, mas foi socorrida em estado grave.

Equipes do Samu, da Polícia Científica e da Polícia Civil atenderam a ocorrência. Alguns ocupantes não puderam ser identificados porque estavam sem documentos pessoais.


Divulgação/PRE 4ª CIA


Colisão Colisão frontal noroeste parana
