Uma criança e três adultos morrem em colisão frontal entre carros na PRC-369

Quatro pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em uma colisão frontal registrada na madrugada de domingo (14), na PRC-369, em São Pedro do Ivaí. Entre as vítimas fatais, uma era criança, O acidente ocorreu por volta das 0h50 e envolveu um Ford Fusion e um VW Gol.
No Fusion, havia quatro ocupantes: três ficaram feridos e uma mulher morreu no local. No Gol, viajavam quatro pessoas: três morreram na hora – um homem de 38 anos, uma mulher de 35 e uma menina de 12 anos. Uma criança de seis anos sobreviveu, mas foi socorrida em estado grave.
Equipes do Samu, da Polícia Científica e da Polícia Civil atenderam a ocorrência. Alguns ocupantes não puderam ser identificados porque estavam sem documentos pessoais.
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.