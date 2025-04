Usuário que tinha pés de maconha em casa é preso em Apucarana por deixar de pagar pensão

Um usuário de drogas que tinha pés de maconha em casa foi preso em Apucarana (Centro-Norte) nesta sexta-feira (21) por deixar de pagar pensão alimentícia.





Segundo a PM (Polícia Militar), após receber denúncias de moradores, policiais do 10º Batalhão da PM encontraram as plantas no quintal de uma residência localizada no Parque Bela Vista. De acordo com o setor de comunicação do batalhão, os PMs - que estavam em patrulhamento na região - visualizaram duas mudas de maconha e, por conta disso, fizeram contato com o morador responsável, que confirmou ser usuário. Porém, alegou que o motivo para a existência das plantas seria devido ao descarte das sementes no local. Ele entregou voluntariamente os pés e mais algumas porções da substância, conforme a PM.

Com o ocorrido, a equipe de operações com cães foi acionada para buscas no local, mas nenhuma outra substancia ilícita foi encontrada no imóvel. Além da situação envolvendo as plantas do entorpecente, foi identificado um mandato de prisão registrado no nome do dono da casa por não pagamento de pensão alimentícia.





O responsável foi detido e encaminhado à delegacia junto dos ilícitos encontrados.





