Veículo bate em poste e pega fogo com duas pessoas dentro em Arapongas

Um Jeep Renegade ficou destruído após bater contra um poste e pegar fogo na Rua Tico Tico Rei, no bairro Santa Alice II, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta segunda-feira (9). O acidente aconteceu próximo ao cruzamento com a Rua Papa Capim do Brejo, por volta das 21h.





Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo contou que perdeu o controle durante a descida da via e bateu contra o poste no fim da ladeira. Ele e seu irmão foram socorridos por pessoas que estavam no local e encaminhados à UPA do Jardim Caravelle antes da chegada da equipe policial.





Quando os policiais chegaram, o carro já estava carbonizado sobre a calçada de um parque e o incêndio havia sido controlado pelos bombeiros. A PM destacou que não houve indício de procedimentos ilegais.