Motorista fugiu

Veículo pega fogo após sofrer pane mecânica em Rondon

Redação Bonde
14 set 2025 às 14:27

Divulgação/PRE 4ª CIA
Um carro ficou completamente destruído após pegar fogo na manhã de sábado (13), na PR-082, em Rondon. O caso aconteceu por volta das 8h20 e não houve feridos.


Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo apresentou pane e incendiou ainda na rodovia. O proprietário não estava no local, mas familiares informaram que já haviam acionado um guincho para a retirada do automóvel. O carro não possuía seguro.

incêndio Incêndios no Paraná veículos veículo
