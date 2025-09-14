Veículo pega fogo após sofrer pane mecânica em Rondon

Um carro ficou completamente destruído após pegar fogo na manhã de sábado (13), na PR-082, em Rondon. O caso aconteceu por volta das 8h20 e não houve feridos.
Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo apresentou pane e incendiou ainda na rodovia. O proprietário não estava no local, mas familiares informaram que já haviam acionado um guincho para a retirada do automóvel. O carro não possuía seguro.
