Veículo roubado em 2017 em SP é encontrado abandonado em Apucarana

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou nesta quinta-feira (14) um veículo com registro de roubo ocorrido em 2017 no estado de São Paulo. O carro foi encontrado abandonado às margens da BR-369, em Apucarana (Centro-Norte), com os sinais de identificação adulterados.





Ao localizarem o veículo, com placas de São Paulo, os agentes o removeram, por precaução, para o pátio da PRF para uma análise mais minuciosa. Durante a fiscalização, a equipe constatou que o veículo estava com vários elementos de identificação adulterados, como o número do chassi, motor, marcação dos vidros e etiquetas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Após a análise de outros elementos remanescentes, ainda foi possível identificar a verdadeira placa do veículo, que era de Minas Gerais (MG). A partir daí, os políciais encontraram o registro de roubo ocorrido no ano de 2017 em São Paulo.

Publicidade





O carro recuperado foi encaminhado à Polícia Civil de Apucarana, onde será submetido aos procedimentos legais para posterior devolução ao proprietário.









BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.







