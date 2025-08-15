Pesquisar

Na BR-369

Veículo roubado em 2017 em SP é encontrado abandonado em Apucarana

Redação Bonde com PRF
15 ago 2025 às 08:59

Foto: Divulgação/PRF
A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou nesta quinta-feira (14) um veículo com registro de roubo ocorrido em 2017 no estado de São Paulo. O carro foi encontrado abandonado às margens da BR-369, em Apucarana (Centro-Norte), com os sinais de identificação adulterados. 


Ao localizarem o veículo, com placas de São Paulo, os agentes o removeram, por precaução, para o pátio da PRF para uma análise mais minuciosa. Durante a fiscalização, a equipe constatou que o veículo estava com vários elementos de identificação adulterados, como o número do chassi, motor, marcação dos vidros e etiquetas. 

Após a análise de outros elementos remanescentes, ainda foi possível identificar a verdadeira placa do veículo, que era de Minas Gerais (MG). A partir daí, os políciais encontraram o registro de roubo ocorrido no ano de 2017 em São Paulo. 

O carro recuperado foi encaminhado à Polícia Civil de Apucarana, onde será submetido aos procedimentos legais para posterior devolução ao proprietário.



prf veículo roubado Apucarana BR-369
