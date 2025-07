Viatura da Rotam é atingida por caminhão em rodovia de Cruzeiro do Oeste

Uma viatura da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móvel) do 7º Batalhão da Polícia Militar foi atingida lateralmente por um caminhão na PR-323, em Cruzeiro do Oeste, na tarde desta segunda-feira (7). O acidente ocorreu por volta das 15h40, no km 276 da rodovia, próximo ao trevo de acesso à Avenida Goiás.





De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, os dois veículos seguiam no mesmo sentido, de Umuarama para Cruzeiro do Oeste, quando houve o abalroamento lateral. Apesar do impacto, ninguém se feriu.

Os condutores passaram pelo teste do bafômetro, ambos com resultado zero para ingestão de álcool. Os veículos estavam com a documentação em dia e foram liberados no local. O comando do 7º BPM acompanhou toda a ocorrência.