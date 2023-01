Viatura do Batalhão de Choque tomba após se envolver em acidente em Londrina

Uma viatura da Companhia de Choque da Polícia Militar tombou ao se envolver em um acidente no cruzamento da Avenida Dez de Dezembro com a Rua Tremembés, em Londrina, na noite de sábado (7). O carro da PM bateu contra um veículo Peugeot 207.





Houve um princípio de incêndio na viatura, que foi controlado com o uso de extintores. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar e Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) estiveram no local prestando o devido atendimentos e encaminhamento das vítimas.

Segundo a PM, nenhum dos três policiais militares, nem qualquer um dos quatro ocupantes do veículo Peugeot sofreram ferimentos graves.





A viatura se deslocava, ainda de acordo com a PM, com prioridade, com o uso de sirene e giroflex, para atendimento de ocorrência na zona sul de Londrina, envolvendo risco à integridade física e a vida de um homem.