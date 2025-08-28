Viatura falsa da Receita Federal é apreendida com drogas e celulares em Guarapuava

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu na manhã desta quinta-feira (28), por volta das 8h, 152 quilos de cocaína e 100 aparelhos celulares durante fiscalização na BR-277, em Guarapuava (Centro).





Durante o trabalho, os policiais visualizaram uma caminhonete Triton prata, com plotagem da Receita Federal e inscrição do Ministério da Economia. A inconsistência chamou a atenção da equipe, já que o órgão atualmente é vinculado ao Ministério da Fazenda.

A placado também não correspondia aos demais elementos de identificação do veículo, o que configura adulteração criminosa

Durante a entrevista, os agentes constataram que o condutor e o passaegeiro eram paraguaios e usavam uniformes semelhantes aos utilizados por funcionários da Receita Federal.





Após a verificação do veículo, os policiais encontraram diversos tabletes de cocaína na caçamba, totalizando mais de 152 quilos. Além disso, a dupla também estava transportando 100 iPhones.

Os ocupantes informaram que pegaram o veículo já carregado próximo ao município de Santa Terezinha de Itaipu (Oeste) e tinham como destino a cidade de Curitiba.





Os criminosos foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Guarapuava.

