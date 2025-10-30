Viatura policial bate em veículo que atravessava rodovia e tomba no Noroeste do PR

Uma viatura da Polícia Militar envolveu-se em um acidente no km 185 da PR-317, ao atingir um Jeep renegade no cruzamento da via com a Rua Panambi, em Campo Mourão (Noroeste), por volta das 19h30 desta quarta-feira (29).





Publicidade

Segundo o BO (boletim de ocorrência), o veículo policial, uma Renault Duster, seguia pela rodovia, sentido Goioerê (Noroeste) quando, no cruzamento, se envolveu numa colisão transversal com o Renegade, que seguia pela Rua Panambi sentido Centro da cidade. Com a colisão, a viatura chegou a tombar em via pública.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Os condutores dos dois veículos foram submetidos ao teste do bafômetro, que deu negativo em ambos os casos.