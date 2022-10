Vítima de perseguição e assédio consegue medida protetiva em Paranacity

A Justiça concedeu uma medida protetiva de urgência a uma mulher em Inajá, cidade que integra a comarca de Paranacity (Noroeste). A decisão traz um diferencial importante: a vítima era perseguida pelo agressor apesar de não ter qualquer tipo de relacionamento com ele, num caso de stalking. Com a decisão, o homem está proibido de manter qualquer tipo de contato com a ofendida, por qualquer meio de comunicação, bem como de se aproximar fisicamente a menos de 200 metros dela.





A vítima começou a ser perseguida em 2020, quando ainda era adolescente. O homem invadiu a casa da jovem pedindo que ela aceitasse namorar com ele. Na época, a mãe dela registrou um boletim de ocorrência e foi orientada a buscar proteção judicial. Por causa da pandemia, a primeira audiência de instrução só ocorreu em setembro de 2022. Durante todo esse período, segundo relato da mulher, ela foi constantemente assediada, com recados em redes sociais, mensagens de whatsapp e aparições do agressor em locais públicos em que ela se encontrava.

Como destacou o MPPR (Ministério Público do Paraná) no requerimento da protetiva “embora agressor e vítima não tenham mantido relação amorosa, os elementos informativos evidenciam que aquele nutria um amor platônica por esta, acreditando sinceramente que viveram ou viverão uma relação íntima de afeto. Portanto, o agressor passou a representar a existência da relação íntima de afeto e, apesar de não correspondido, a perseguir, vigiar, assediar e constranger, insistentemente, a vítima". Assim, apesar de inexistir relacionamento íntimo de afeto, relação familiar ou violência no âmbito doméstico, o MPPR defendeu que cabia a aplicação da Lei Maria da Penha e a Justiça deferiu o pedido ministerial.