Vítima de violência disfarça em ligação para a PM e agressor é preso em Londrina

Um suspeito de praticar violência doméstica foi detido em Londrina após a vítima acionar, por telefone, a Polícia Militar. Na ligação, a solicitante passou a disfarçar, fingindo que conversava com outra pessoa, e o atendente do canal de emergência suspeitou da situação e acionou uma equipe para verificar a atuação.





O caso aconteceu na noite de quarta-feira (4), no bairro Lindoia (norte). Ao chegar ao local, a equipe encontrou a vítima trancada no banheiro e com medo de sair por causa de seu marido. Ela relatou que o companheiro seria usuário de drogas e bebidas alcoólicas e que havia ameaçado de morte ela e seus filhos adotivos.





Ela também informou que o marido havia ingerido solvente thinner para se drogar e que havia dito que iria tocar fogo em tudo e todos. Relatou, ainda, que o marido a obrigava a ajoelhar e pedir perdão e que também obrigava as crianças a assistirem filmes de terror para amedrontá-las.





Diante do relato da vítima, o marido foi preso e conduzido para a Central de Flagrantes. As crianças foram levadas para a residência da irmã da vítima até que a situação fosse resolvida.





A ação da Polícia Militar demonstra a importância da atenção às vítimas de violência doméstica e a necessidade de proteger as mulheres e crianças que sofrem com essa violência.