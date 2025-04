Vítima desarma ladrões em tentativa de assalto em Ibiporã

Uma tentativa frustrada de assalto na manhã da última terça-feira (11) foi registrada no bairro San Rafael, em Ibiporã (região metropolitana de Londrina), por câmeras de segurança. Nas imagens disponibilizadas pela Delegacia de Polícia Civil do município, é possível ver a dupla de criminosos fugindo do local após o roubo ter sido impedido pela própria vítima.





Conforme apurado pelos agentes, a vítima teria sido contratada para realizar um frete de mudança no bairro, mas ao chegar no endereço foi abordada pela dupla (um homem e uma mulher). Nesse momento, o homem, que portava um revólver calibre 32, pediu os pertences da vítima e anunciou o assalto.

O que a dupla não esperava era que a vítima reagisse segurando o cano da arma e entrasse em luta corporal com o assaltante. Ao conseguir desarmar o homem, a dupla fugiu do local com a chave do caminhão da vítima. A fuga é mostrada por câmeras de segurança, sendo que, nas imagens, é possível ver que os assaltantes olham para trás por diversas vezes. O homem também aparece mancando.





A polícia continua em busca dos suspeitos, de acordo com uma publicação feita na tarde desta quarta-feira (12), que seguiram caminho em direção à Avenida Londrina. No momento do crime, o homem vestia um shorts preto e uma blusa de frio branca com mangas vermelhas. A mulher, de cor branca e baixa estatura, usava calça jeans e blusa rosa. Qualquer informação pode ser repassada anonimamente através do 181. “A colaboração da sociedade é fundamental para a segurança pública”, reforçou em publicação nas redes sociais.