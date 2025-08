Vizinhos apedrejam casa de mãe acusada de queimar filha

Revoltados com a mulher acusada de atear fogo na própria filha de cinco anos, vizinhos do assentamento São Marcos, zona sul de Londrina, apedrejaram a casa onde ela morava na tarde desta terça-feira (13). A menina segue internada em estado grave na UTI pediátrica do Hospital Universitário.

A mulher compareceu na manhã desta terça no conselho tutelar da zona sul e negou a autoria do crime. Sobre a demora de quase 12 horas para levar a filha ao hospital, a mãe disse que a menina estava tranquila e não reclamava de dores. Ela prometeu se apresentar à polícia.

