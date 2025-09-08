Vizinhos discutem por vaga de estacionamento e um acaba preso por porte de arma

Uma discussão por vaga de estacionamento terminou com um homem preso por ameaça e porte ilegal de arma de fogo, em Siqueira Campos (Norte Pioneiro), no início da tarde de sábado (6). O caso ocorreu no bairro Santa Izabel.
Segundo o boletim policial, a vítima estacionou o carro em frente à casa do vizinho, debaixo de uma árvore, quando foi ameaçada. O suspeito teria chamado o homem de "vagabundo", dito que iria "meter chumbo" e bloqueado a saída do carro com outros veículos.
Na abordagem, os policiais encontraram três munições calibre .28 no bolso do suspeito e uma garrucha carregada dentro do carro dele. O homem admitiu a posse da arma e foi preso em flagrante. Após exame médico, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Siqueira Campos.
