Youtuber é preso após simular assaltos e mobilizar viaturas e helicóptero da PM em Balneário Camboriú

Um youtuber de 28 anos foi preso pela PM-SC (Polícia Militar de Santa Catarina) nesta quarta-feira depois de simular assaltos em Balneário Camboriú. O objetivo do jovem era gravar as ocorrências para publicar os vídeos em seu canal no YouTube.





A prisão do youtuber aconteceu após a PM receber uma denúncia de roubo. De acordo com o informante, os criminosos portavam armas grandes, como fuzis, e teriam fugido do local.

Para atender à ocorrência, os policiais mobilizaram viaturas e até mesmo um helicóptero. De acordo com a corporação, o caso foi considerado grave e, por isso, os veículos tiveram de infringir diversas leis de trânsito, como trafegar pela contramão.





O youtuber, que conta com mais de 3,5 milhões de inscritos em seu canal de vídeos, foi preso suspeito de ter cometido o crime de atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública.





Segundo o suspeito, os assaltos simulados foram praticados com armas do tipo airsoft. Os itens foram apreendidos pela PM-SC.