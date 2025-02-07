Policial militar de folga socorre homem ferido em supermercado de Londrina

Um policial militar de folga prestou atendimento a um homem ferido dentro de um supermercado na Rua Colômbia, na Vila Brasil, em Londrina, por volta das 22h desta quinta-feira (6).





De acordo com o boletim de ocorrência, o soldado Bruno Alcídio Cantarelli Pereira estava no estabelecimento quando presenciou o momento em que um homem de 26 anos, ao se empolgar na comemoração de um gol, acabou quebrando uma garrafa de cerveja em sua mesa. O acidente resultou em um corte profundo na mão direita, causando sangramento intenso.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O policial buscou em seu veículo um torniquete institucional, utilizado para conter a hemorragia e estabilizar a vítima até a chegada do atendimento médico. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência) foram acionadas e encaminharam o homem a um hospital da região.





A rápida intervenção do soldado Cantarelli foi essencial para evitar agravamento do quadro clínico da vítima e reforça a importância do preparo contínuo dos políciais militares, prontos para agir pela sociedade mesmo fora do serviço.