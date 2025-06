Polícias Militar e Civil prendem suspeito de roubo com arma falsa no Norte Pioneiro

Uma ação conjunta entre as polícias Militar e Civil resultou, nesta quarta-feira (11), na prisão do suspeito de um roubo ocorrido em um restaurante de Santo Antônio da Platina, (Norte Pioneiro). O crime aconteceu na noite de sexta-feira (6), no bairro Vila Claro, com o uso de uma arma de fogo falsa.





Na ocasião, o homem invadiu o estabelecimento armado com o simulacro de pistola e levou o dinheiro do caixa. Após buscas e análise das imagens de segurança, os policiais identificaram o autor e cumpriram um mandado de prisão na manhã de quarta-feira.

O suspeito foi localizado em uma casa no “Beco do Oito”. Durante o interrogatório, ele confessou o crime e indicou o local onde havia escondido o simulacro de arma, que foi encontrado enrolado em plástico azul no quintal.