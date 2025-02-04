Alep: Curi anuncia medidas para economizar mais de R$ 500 milhões

O novo presidente da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), deputado Alexandre Curi (PSD), anunciou nesta segunda-feira (03) uma série de medidas que vão economizar mais de R$ 500 milhões do orçamento anual do Poder Legislativo. Entre as medidas estão o corte de gastos, a introdução da inteligência artificial no trabalho, a transformação de todos os prédios da Assembleia em inteligentes, com a geração da própria energia, o reaproveitamento da água, a eliminação do uso do papel e a redução do consumo. Os recursos serão devolvidos ao Poder Executivo para investimentos em políticas públicas.





Curi assumiu nesta segunda a presidência da Casa para o biênio 2025-2027. Antes da posse, ele concedeu uma entrevista coletiva no Salão Nobre da Assembleia. Também participaram da conversa com a imprensa o primeiro-secretário, deputado Gugu Bueno (PSD), a segunda-secretária, deputada Maria Victoria (PP), e a primeira vice-presidente, deputada Flávia Francischini (União).

Além de tornar a Assembleia Legislativa ainda mais transparente, o novo presidente reforçou a rigidez administrativa como exemplo de gestão eficiente. Segundo ele, a Assembleia do Paraná é a única do país que devolve ao Executivo quase um terço de seu orçamento, como fruto da economia de todos os parlamentares. “Esta Mesa Diretora quer fazer a maior economia da história do Poder Legislativo. Queremos devolver ao governo do Estado mais de meio bilhão de reais para que este possa investir nos municípios do Paraná. Vamos fazer isso diminuindo contratos e cortando gastos”, explicou.





Curi informou que sua gestão será pautada nos pilares da transparência, inovação, sustentabilidade e economia. O parlamentar lembrou que, nos últimos dois anos, como primeiro-secretário, a Mesa Executiva implantou ações que resultou na conquista do Selo Diamante em Transparência Pública, tornado a Assembleia paranaense o órgão público estadual mais transparente do Paraná e a quarta Assembleia do Brasil. “Vamos avançar a cada dia mais na questão da transparência. Vamos colocar a Assembleia entre as três mais transparentes do Brasil. Outra pauta atual é a inovação. Estamos em conversa com o Google para assinar parcerias de implantação da inteligência artificial dentro da Assembleia. Queremos otimizar, desburocratizar e facilitar o acesso da população às informações da Assembleia Legislativa. Estamos com um estudo avançado para a colocação da energia solar, reaproveitar a água da chuva e acabar com o uso do papel”, disse.

Ele anunciou ainda a ampliação do projeto Assembleia Itinerante, que leva o trabalho do Parlamento para mais perto da população. O deputado ressaltou que a Assembleia estará em todas as regiões do estado para ouvir a sociedade, conhecer as demandas e discutir projetos e prioridades locais. “Sabemos que grandes soluções são resultado da abertura ao diálogo com a sociedade”, informou Alexandre Curi.





O novo primeiro-secretário da Assembleia, deputado Gugu Bueno, afirmou que a Comissão Executiva vai trabalhar de forma mais eficiente na nova gestão. “Nosso presidente tem falado que nós faremos mais e mais, sempre com menos. Ou seja, mais condições para que os deputados possam cumprir com o papel com mais eficiência, com menos gasto público, com a maior economia possível de recursos. Junto com o governo estadual, vamos transformar as economias da Assembleia em obras e projetos importantes para os municípios do nosso Estado”, disse.





