Alex Canziani assume a presidência do Avante no Paraná

O presidente da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Alex Canziani, assumiu a presidência estadual do Avante visando a estruturação do partido no Paraná. O convite veio do presidente nacional da sigla, deputado federal Luís Tibé.





À FOLHA, Canziani lembra que o Avante conseguiu cumprir a cláusula de barreira e que hoje é uma agremiação “que tem uma relevância no cenário nacional”. O intuito é que o destaque também aconteça em nível estadual, já de olho nas eleições deste ano.

Apesar disso, ele permanece filiado ao PSD - partido pelo qual disputou as eleições de 2022, ficando na suplência - até ter autorização judicial para sair.





“Eu sou filiado ao PSD e vou ficar filiado, mas assumi a presidência do partido [Avante]. É possível isso, tanto é que já sou. O estatuto prevê essa possibilidade. Sou presidente [estadual] do Avante, mas filiado ao PSD, por enquanto. Depois que eu tiver autorização judicial, se eu tiver, aí eu saio do partido”, pontuando que já conversou com lideranças do PSD para deixar a sigla. É o caso do governador Ratinho Junior, que já teria concordado com a mudança.





“Eu falei [para Tibé]: ‘Olha, tem uma questão que eu sou suplente do PSD e tenho preocupação de sair e perder essa suplência, ou ser questionada depois’. Eu não saí do partido, continuo no PSD, mas vou fazer essa estruturação”, destacando que a legislação permite esse movimento.





