Alvaro Dias assume presidência do Podemos no Paraná

O senador Alvaro Dias assumiu nesta terça-feira (25) o cargo de novo presidente do Podemos no Paraná. Fundador da nova marca da legenda (antigo PTN) em 2017, ele assume a vaga deixada pelo ex-prefeito de Guarapuava César Silvestri Filho, que ingressou no PSDB faz uma semana com objetivo de se lançar candidato ao governo do Paraná nas próximas eleições.



A saída de Silvestri abriu ainda mais caminho para Alvaro Dias tentar se reeleger ao Senado. Isso porque o antigo presidente defendia uma candidatura própria do partido para o Palácio Iguaçu. Já Alvaro pretende formar aliança com o governador Ratinho Junior (PSD) e ter o apoio do chefe do Executivo estadual para manter sua cadeira no Congresso.

“Foi uma convocação unânime dos filiados. O momento é de crescimento e de administração das candidaturas. Em março será o momento da mudança. Portanto, até abril devo compatibilizar funções, entre elas a presidência do Podemos”, disse Alvaro Dias.







