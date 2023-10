André Trindade aposta em apoios de Kireeff e Moro para tentar Prefeitura de Londrina

Aliado político e amigo pessoal do ex-prefeito Alexandre Kireeff (2013-2016), o advogado e corretor de imóveis André Trindade oficializou na última semana sua pré-candidatura à Prefeitura de Londrina pelo União Brasil – a legenda também passou a ser comandada por ele na cidade.





Em entrevista exclusiva à FOLHA, ele já adiantou que faz parte de seus planos trazer de volta membros do primeiro escalão do antigo gestor.

“A ideia é trabalhar com esse grupo do Alexandre para poder reorganizar o modelo e, digamos, trabalhar com uma prefeitura um pouco mais técnico-administrativa em termos de gestão pública [...] Uma gestão mais eficaz, com viés um pouco mais empresarial e menos político.”





Em 2016, filiado ao antigo PPS (atual Cidadania), Trindade estreou nas urnas concorrendo ao Executivo local. Ficou em terceiro lugar, com 17.452 votos. Quatro anos mais tarde, em 2020, teve a preferência de 2.229 eleitores ao tentar pelo Podemos uma cadeira como vereador.

Além de Kireeff, a jornada em busca da concretização de seu nome passa fundamentalmente pelo senador Sergio Moro, do mesmo União Brasil.





O hoje provável postulante é aliado de primeira hora do congressista e aposta no apoio de parcela expressiva do eleitorado londrinense já dado ao ex-juiz (em 2022, ele foi o candidato ao Senado mais votado na cidade).





“Londrina não pode ficar presa naquele modelo da velha política de apenas nomes, e sim de projetos. Os projetos são os diferenciais para que a cidade cresça e assuma o papel que ela merece, de segunda maior cidade do Paraná”, comentou André Trindade.





