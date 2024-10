Após denúncias de boca de urna em Londrina, TRE orienta coligações

Administradores de prédios, mesários e eleitores levaram ao conhecimento do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) aglomeração em determinados locais observada durante a manhã de votação do 2º turno das eleições municipais em Londrina. Por isso, juízes e promotores eleitorais, a pedido do Presidente do Tribunal, convocaram uma reunião com os representantes das coligações, no Fórum, para orientações a todos a respeito da conduta de fiscais e delegados nos locais de votação.





De acordo com a chefe do cartório eleitoral em Londrina, Vivian Yamamoto, as seções eleitorais 157, na Zona Norte e 146, que inclui bairros como o União da Vitória, foram alvo de queixas. "Compareceram à reunião convocada os advogados das coligações e foram informados da obrigatoriedade de cumprir a normativa conforme a legislação, pois o fiscal deve ficar somente dentro da sala de votação e não pode circular e também não pode conversar", explicou.

De acordo com Yamamoto, não houve qualquer situação comprovada de irregularidade. Entretanto, para evitar qualquer tipo de dúvida, os quatro juízes eleitorais fizeram a convocação para que o pleito transcorresse com tranquilidade para todos os eleitores.





A titular esclareceu ainda que cabe ao fiscal, durante a permanência na sala de votação, observar se o sigilo do eleitor, durante o seu voto na urna, é devidamente respeitado. "Não pode haver qualquer tipo de aglomeração do lado de fora também", informou.





O tipo de abordagem autorizada é a pesquisa. "Nem todos sabem dessa legalidade, e é preciso esclarecer porque uma abordagem é a pesquisa, que não deve ser confundida com boca de urna. Todos receberam também orientação sobre distribuição de água para eleitores nas proximidades dos locais de votação e que qualquer abordagem indevida a londrinenses é caracterizadora como crime eleitoral", expôs.