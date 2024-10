Após derrota de sucessora, Marcelo Belinati ameniza o tom e avalia: 'Democracia é isso'

Um dia após o término das eleições municipais na qual a candidata apoiada por Marcelo Belinati saiu derrotada, o prefeito de Londrina amenizou o tom, guardou as críticas que vinha fazendo ao adversário político ao longo de toda a campanha e disse que a derrota, assim como a vitória, faz parte do processo democrático. Em entrevista concedida a veículos de imprensa na manhã desta segunda-feira (28), em seu gabinete, Belinati reconheceu o esforço da Professora Maria Tereza (PP), voltou a parabenizar Tiago Amaral (PSD) pelo resultado nas urnas e informou que agora começa a ser montada a equipe técnica responsável pelo processo de transição.

“Democracia é isso. Tinha a minha candidata, ela fez uma grande votação, mais de 111 mil votos e, a partir de hoje, nossa equipe já está à disposição do prefeito eleito. Ainda hoje vamos montar uma equipe de funcionários técnicos da prefeitura para que seja uma transição tranquila e para que Londrina possa caminhar com tranquilidade”, afirmou Belinati. Tiago Amaral foi eleito com 143.745 votos, o correspondente a 56,32% da preferência dos eleitores, e a Professora Maria Tereza recebeu 111.464 votos, o equivalente a 43,36%.

Durante toda a campanha, Belinati e Maria Tereza criticaram a conduta dos opositores e, no domingo (27), após a confirmação do resultado das urnas, a candidata do PP discursou aos apoiadores que a aguardavam em seu comitê e demonstrou preocupação com sua segurança. Segundo a candidata, ela, o prefeito e seus familiares haviam sido perseguidos por pessoas ligadas à oposição. “Essa gente é bandida”, chegou a declarar Maria Tereza, antes de deixar o comitê às pressas.





Questionado sobre as supostas ameaças e intimidações sofridas por ele, sua candidata e seus familiares, Belinati preferiu adotar uma postura mais comedida. “A eleição, muitas vezes, se torna um pouco mais dura. Isso, concorde ou não, acaba acontecendo em vários locais do país e do mundo. Mas agora, o momento não é de olhar para trás, mas de olhar para frente. Londrina tem um prefeito eleito. Temos que estar todos unidos, juntos, ajudando o Tiago para que ele possa fazer uma boa administração. Tive eleições duras em 2016, mas fizemos uma transição tranquila.”

