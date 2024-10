Após justificar ausência no 1º turno por virose, Pacheco também não vota neste domingo em BH

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), não irá votar no segundo turno das eleições de Belo Horizonte, seu domicílio eleitoral, e ficará em Brasília neste domingo (27) para acompanhar a apuração dos votos.





No primeiro turno, a assessoria do senador disse que uma viagem à capital mineira estava planejada, mas teve que ser cancelada porque Pacheco se recuperava de uma virose.

Agora, a ausência do parlamentar foi justificada pelo convite da ministra do STF (Supremo Tribunal Federal) Cármen Lúcia, que também ocupa o cargo de presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), para acompanhar a apuração na sede da corte eleitoral.





A ministra, que também tem domicílio em Belo Horizonte, votou na manhã deste domingo na capital mineira antes de seguir viagem a Brasília.





Pacheco apoia na capital mineira a reeleição de seu correligionário, Fuad Noman (PSD), mas não participou de agendas do candidato durante a campanha.