Após recesso, vereadores de Londrina retomam sessões nesta quinta-feira

Encerrado o recesso parlamentar, os vereadores de Londrina retomam as sessões ordinárias nesta quinta-feira (1°) com uma pauta enxuta, sem projetos de lei para serem deliberados pelo plenário da CML (Câmara Municipal de Londrina).





O foco no segundo semestre será dar celeridade às discussões das nove leis complementares do Plano Diretor que ainda tramitam no Legislativo.



Serão pautadas nos próximos meses as leis do Parcelamento do Solo; do Sistema Viário; de Uso e Ocupação do Solo; e do Patrimônio Histórico; os códigos Ambiental; de Obras e Edificações; e de Posturas; e os textos que regulamentam as áreas de expansão urbana de Desenvolvimento Sustentável e de Interesse Social.





O único projeto de lei que constava na pauta desta quinta-feira era o 164/23, da vereadora Jessicão (PP), mas a autora confirmou à reportagem que o texto será retirado de pauta e só será discutido após as eleições municipais.





