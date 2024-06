Após se livrar da cassação do mandato, Mara Boca Aberta pode ficar de fora das eleições

A vereadora Mara Boca Aberta (Podemos) escapou da cassação do seu mandato na CML (Câmara Municipal de Londrina) na última quarta-feira (29) , quando foi absolvida da acusação de quebra de decoro parlamentar, mas ainda vai enfrentar resistência no seu partido caso queira concorrer novamente à Câmara.





Como já noticiou a FOLHA, Mara se filiou ao Podemos durante a janela partidária, mas a executiva estadual da sigla tenta sua desfiliação. O mal-estar começou quando o então presidente da comissão provisória, o vice-prefeito de Londrina, João Mendonça (Podemos), levou a vereadora e seu filho Guilherme Petriv para o partido. A estadual disse que deveria ter sido comunicada antes da filiação e, além de destituir a comissão, entrou com o pedido para expulsar os membros da família Boca Aberta.

O presidente estadual do Podemos, Gustavo Castro, que também está à frente da agremiação em Londrina, explicou em entrevista no começo de maio que o caso está sendo analisado pela Justiça Eleitoral.





À FOLHA, Mara diz acreditar que a vitória no julgamento da Câmara pouco muda sua situação no partido. “Eles não vão querer me dar a vaga”, diz.. Ela afirma que ainda não foi convidada para conversar com o partido. “Mas, vou brigar na Justiça por essa vaga, pois fui filiada com a promessa da vaga.”

Ela revela que recebeu um convite para se filiar ao PV (Partido Verde), mas acabou optando pelo Podemos, com apoio de João Mendonça.





“Ele tinha autonomia [era o presidente em Londrina] e me garantiu a vaga. Firmamos um compromisso.” Mara ressalta que, “querendo ou não”, ela é a representante do Podemos na CML e está filiada. “Vou pedir uma reunião com a nova executiva para resolver a situação.”

