Área da Anhanguera é oferecida como sede temporária para a Câmara de Londrina

Em sua segunda tentativa de alugar uma sede temporária para ser utilizada no período de reforma do prédio do Legislativo, a Câmara Municipal de Londrina (CML) recebeu duas propostas – na primeira vez, em março, haviam sido três, que, segundo o comando da Casa, apresentaram problemas de ordem documental ou estrutural.





Um dos imóveis do atual processo havia buscado fechar negócio na primeira oportunidade, mas, por entraves em documentos como certidões, a iniciativa não seguiu adiante. Agora a dificuldade permanece a mesma, conforme constatado pela FOLHA em consulta à página de licitações da CML.

O local em questão tem quatro mil metros quadrados e fica na Rua Alagoas, número 2001, região central da cidade – onde anteriormente funcionava o Ipolon (Instituto Politécnico de Londrina).





A outra oferta é de uma área localizada no número 675 da Avenida Paris, Jardim Piza, zona sul de Londrina. O imóvel abriga uma das unidades da Anhanguera Educacional.

De acordo com as informações recebidas pela comissão de três servidores responsáveis pelo chamamento, a intenção do grupo de educação privada é disponibilizar parte do espaço (3 mil metros quadrados) no qual está instalada a Unidade Piza.





“Há um uuditório com capacidade aproximada para 250 pessoas, disponibilidade mediante a agendamento prévio e autorização da instituição de ensino e, em diligência realizada pela comissão, o proponente confirmou que consegue disponibilizar ainda outro auditório para uso exclusivo da Câmara, com capacidade mínima para 60 pessoas”, detalha o relatório assinado pelo trio de funcionários em relação ao local na região sul.





